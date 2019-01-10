Denizli'de ‘Verem Eğitim ve Propaganda Haftası' etkinlikleri

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde ‘Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

72. Verem Eğitimi ve Propaganda haftası etkinlikleri çerçevesinde Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Verem Savaşı Dispanseri, Denizli Verem Savaşı Derneği ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Denizli Verem Savaş Derneği Başkanı Dr. Bülent Bilgiç, yarışmada dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ödül töreni, Denizli Verem Savaş Derneği Başkanı Dr. Bülent Bilgiç ile Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Betül Abdüloğlu'nun proje hakkında ve verem hastalığı konusunda bilgilendirici konuşmalarıyla devam etti.

Verem Savaş Derneği tarafından birinci olan öğrencilere bin TL, ikinci olan öğrencilere 750 TL, üçüncü olan öğlencilere de 500 TL para ödülü verildi. Ayrıca etkinlikte dereceye giren okullar adına okul müdürlerine ve Verem Savaşı Dispanseri personeli ile Doğrudan Gözetimli Tedavi çalışmalarında başarılı olan sağlık çalışanlarına da teşekkür belgesi verildi.