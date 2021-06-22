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Denizli'de yağışın ardından sis etkili oldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde gece boyu devam eden yağmurun ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde gece boyu devam eden yağmurun ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.


Meteorolojinin birçok il için yaptığı yağış uyarısından sonra Denizli'nin çoğu ilçesinde yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Çameli ilçesinde ise gece boyu sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde ise yoğun sis ilçeyi kapladı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Çameli'de görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde işe giden bazı araç sürücüleri, yoğun sis sebebiyle zorluk yaşarken, kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürdü.

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