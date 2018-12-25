Denizli'de yaklaşık 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Denizli'de yapılan kazılarda yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen 14 farklı hayvan fosili bulundu. Bölgede, 65 milyon yıl önce yaşayan dinozorların yaşam izlerini de aranacak.

Başkanlığını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İhsan Aytek'in yaptığı 14 kişilik ekip, Denizli'nin farklı bölgelerinde geçtiğimiz yıl başlattıkları yüzey çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi(PAÜ), Paris Doğa Tarihi Müzesi ve Çin Paleontoloji Enstitüsünden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlardan oluşan ekip, bölgede 2 ile 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen 14 farklı hayvan fosili buldu, gelecek yıl ise 65 milyon yıl önce yaşayan dinozorlara ait izleri arayacak.

"Çalışmalar verimli geçti"

Doktor Öğretim Üyesi Aytek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2002 yılında ekip üyelerinden Prof. Dr. Cihat Alçiçek'in Türkiye'nin ilk homoerectus fosilini Denizli'de bulunduğunu anımsatarak, fosilin en az 1,2 milyon yıl önce yaşamış bir insana ait olduğunun belirlendiğini ve bunun üzerine çalışmaları Denizli'de yoğunlaştırdıklarını kaydetti. Geçtiğimiz yıl başlanan çalışmaların bu yıl verimli geçtiğini ifade eden Aytek, Denizli'de 14 farklı hayvana ait fosil kalıntılarına rastladıklarını söyledi.

"Zürafa, su aygırı, antilop, gergedan fosilleri bulduk"

Fosillerin Denizli'nin Çal, Tavas ve Beyağaç ilçelerinde bulduklarını aktaran Aytek, "Boyunları günümüz formlarından daha kısa ama daha kütleli iki farklı zürafa, günümüz formlarına benzeyen iki farklı gergedan, küçük iki farklı at, biri günümüz formlarından daha iri olmak üzere iki farklı sırtlan, yine günümüz formlarından çok değişik olan, günümüzde yaşayan su aygırlarına morfolojik olarak benzeyen bir fil fosili bulduk. Bunun dışında boynuzlugillerden üç hayvan fosili bulduk. Bunların ikisinin tür tanımını yaptık, günümüz antiloplarına benziyorlar, üçüncüsünü de yakın zamanda yapacağız. Bu fosillerin yaşam dönemlerine bakarsak 9 ila 7 milyon yıl önce yaşadıklarını görüyoruz" diye konuştu.

"Dinozorların yaşam izleri aranacak"

Çalışmaların önümüzdeki yıl daha detaylı sürdürüleceğini ifade eden Aytek, "Zaman dilimini de uzatıyoruz. Bakanlığa, 2019 yılı için 65 milyon yıl öncesine kadar giden zaman dilimini içeren bir başvuru yaptık. Son 65 milyon yıllık süreçteki bütün tortulları gezmeyi planlıyoruz. 65 milyon yıl dediğimiz tarih, aynı zamanda dinozorların da yaklaşık olarak dünya üzerinden silindikleri tarih. Dolayısıyla 2019 yılı yüzey araştırmasında dinozorlara ait izleri de Denizli'de araştıracağız. Dinozorların yaşamlarına ait izleri de dönemsel bazda arayacağız" dedi.

"Anadolu'da insan yerleşiminin tarihçesiyle ilişkili yeni bulgular bulunabilir"

2002 yılında bulduğu Türkiye'nin ilk insan kafatası fosilinin büyük yankı uyandırdığını belirten PAÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Cihat Alçiçek ise "Geçen yıl başlatılan yüzey araştırmalarında yeni fosiller bulduk. Umarım bu çalışmalarla Anadolu'da insan yerleşiminin tarihçesiyle ilişkili yeni bulgular elde edebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.