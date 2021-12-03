Denizli'de yanan ormanlık alan yeniden yeşilleniyor

Denizli'nin Çardak ilçesinde 2020 yılı Eylül ayında çıkan yangının yaraları sarılmaya başlandı. 228,50 hektar alanda 600 bin fidan toprakla buluşmaya hazırlanıyor.

Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde çıkan orman yangınında zarar gören 228,50 hektar alanda, yangının izlerinin silinmesi devam ediyor. 228,50 hektar alanda işçilere iş başı eğitimi verilerek fidan dikimi devam ederken, alanda 600 bin fidanın toprakla buluşacağı öğrenildi. Karaçam ile başlanan dikim çalışmalarında sahaya akasya geyik elması, ıhlamur dişbudak gibi türlerde dikilerek yangına dayanıklı ormanların tesis edileceği belirtildi.