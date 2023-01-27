Denizli'de yapılacak 3 bin 150 konuttan 2 bin 837'sinin hak sahibi belirlendi

Denizli'de ‘İlk Evim İlk İş Yerim' projesi dahilinde inşa edilecek 3 bin 150 konuttan 2 bin 837'sinin hak sahibi kurayla belirlendi. Başvuru az olduğu için kuru çekimi yapılmayan Beyağaç ve Baklan'daki tüm başvurular hak sahibi oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ortak projesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Denizli'de inşa edilecek konutlar için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Denizli ili genelinde inşa edilecek 3 bin 150 konut için yaklaşık 40 bin kişinin başvuru yaptığı kur çekimi, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2 gün boyunca devam etti.

Noter huzurunda gerçekleşen çekilen kura sonunda dün Denizli merkezde 650, Acıpayam'da 508, Çivril'de 100, Honaz'da 150 ve Sarayköy'de 238 olmak üzere bin 646 hak sahibi belirlendi. Kura çekiminin bugün tamamlanan Denizli ayağında Babadağ'da 47, Bekilli'de 80, Bozkurt'ta 100, Buldan'da 126, Çal'da 250, Çardak'ta 120, Kale'de 70, Serinhisar'da 198, Tavas'ta 100 ve Tavas – Kızılcabölük'te de 100 olmak üzere bin 191 hak sahibinin daha ismi açıklandı.

Denizli'de dün ve bugün devam eden kura sonuçlarına göre, il genelinde ‘İlk Evim İlk İş Yerim' projesi dahilinde inşa edilecek 3 bin 150 konuttan 2 bin 837'sinin hak sahibi belirlenmiş oldu. Beyağaç ve Baklan ilçelerinde ise başvuru sayısı az olduğu için müracaatçılar direkt hak sahibi sayıldığından bu iki ilçenin kura çekimi yapılmadı.