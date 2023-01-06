Denizli'de yardımcı kaynakla birlikte ÖDS'de akademik başarıyı destekliyor

Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığı basılı kaynakların yanında Öğrenci-Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de gönderilen her kademe ve branştan yardımcı kaynak kitapları il genelindeki okullara dağıtılmaya başlandı.

Tüm kademe ile sınıf seviyesinde hazırlanan yardımcı kaynak destek paketini her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunan Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında sene başında, ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sundu. Öğrenciler, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlangıcı olan 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sıralarının üzerinde ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarına da kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığınca şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilere ulaştırıldı. Gönderilen yardımcı kaynaklar, tüm eğitim kademeleri için hazırlandı. Kaynak kitaplarda yer alan sorular kazanımlar doğrultusunda müfredata uygun olarak hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığının bu çalışmaları çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de her kademe ve branştan yardımcı kaynak kitaplar gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan kitaplar, Denizli'de bulunan tüm okul ve öğrencilere dağıtıldı.

Öğrenci - Öğretmen Destek Sisteminin (ÖDS), Millî Eğitim Bakanlığınca öğrencilere bireyselleşmiş eğitim, öğretmenlere ise öğrencilerini izleme imkânı sunarak akademik başarıyı artırmak ve uzmanlarca filtrelenmiş içeriklerle bu alandaki ihtiyaçların giderilmesini sağlamak amacıyla hazırlandı. Öğrenci - Öğretmen Destek Sisteminin (ÖDS) içeriği ve çalışma prensibi; Sistemde, ortaokul ve lise düzeyinde 62 derse ait 62 konu anlatımlı ders kitabı, yaklaşık 60 bin çoktan seçmeli soru, 2 bin 550 ders anlatım videosu ve 12 bin soru çözüm videosu bulunuyor. Sistemdeki içerikler ise sürekli artırılarak gerekli güncellemeler yapılıyor. Öğrencilerin çözdüğü sorulardan hareketle eksiklerini belirleme ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik geliştirilmiş bir algoritmaya göre çalışan sistem, öğrencilerin düzenli ders çalışmasını destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında onlara ders kitapları ile ders anlatım videoları tavsiyesinde bulunuyor. Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) kullanmak isteyen öğrenci ve öğretmenler ‘‘ods.eba.gov.tr'' adresinden, öğretmenler MEBBİS şifreleri ile öğrenciler ise EBA şifreleri ile giriş yapabiliyorlar.