Denizli'de yaz konserlerine yoğun ilgi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Yaz Konserleri programlarında İncilipınar ve Adalet Parkı'nda birbirinden değerli müzisyen ve sanatçılar, Denizlililerle buluşmaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından İncilipınar ve Adalet Parkı'nda düzenlenen Yaz Konserlerinde birbirinden değerli müzisyen ve sanatçılar vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yaz konserlerinin hafta sonu programı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı solisti Çağla Yapar, Cuma akşamı İncilipınar Parkı'nda, Cumartesi akşamı ise Adalet Parkı'nda sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Büyükşehir Belediye Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çağla Yapar'ın birbirinden güzel eserleri seslendirdiği konsere gelenler unutulmaz bir akşam yaşadı. Türk Pop ve Türk Rock müzik şarkılarının seslendirildiği konser büyük beğeni alırken birçok kişi hep bir ağızdan eserlere eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, yaz konserlerinin büyük bir ilgi gördüğünü ifade ederek, yaz konserlerine tüm vatandaşları davet etti.