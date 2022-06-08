Denizli'de yeni bir bakım ve onarım merkezi hizmete açıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de otomotiv sektöründe faaliyet gösterecek yeni bir bakım ve onarım merkezi hizmete açıldı.

Tüm onarım işlemlerinde 2 yıl işçilik garantisi veren firmanın açılış törenine Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, MHP İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, iş yeri ortakları Şamil Şahin ve Semih Becer ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Genel Müdür Barbaros Özkök, marka olarak sektörde çok güçlü olduklarını belirterek; “Bu özel günümüzde aramızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Markamız, güçlü bir marka. Türkiye'nin 45 ilinde ve 56 noktasında halkımıza hizmet gösteriyoruz. Bu markaya sahip çıkan değerli yatırımcılarımız Şamil ve Semih beylere çok teşekkür ediyorum. Denizli halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yeni hizmete başlayan merkezin hayırlı olmasını dileyen Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ise “Denizli'miz sanayide, ticarette marka olmuş, marka şehirlerden birisi. Üreten ve aynı zamanda ürettiklerini de dünyanın dört bir tarafına pazarlayan, bu anlamda da rüştünü tüm dünyaya ispat etmiş bir şehir. Sanayi şehri olması niteliğiyle birlikte Denizli'mizin, bütün sanayi siteleri Merkezefendi ilçemizde yoğunlaşmış durumda. Kentimize ve sanayi bölgemize yapılmış olan her bir yatırım, hem Denizli'miz için hem de Merkezefendi'miz için son derece değerli. Açılışını yapacağımız iş yeri şehrimize ve sanayimize hayırlı olsun. Yatırımcılarımıza da bol kazançlar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan bakım ve onarım merkezi, sürücülerin hizmetine açıldı.