Denizli'de yeni içme suyu kaynağı bulundu

Suyun yaşamın kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Suyumuzun 1 damlasının dahi kaybolmasına tahammülümüz yok" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların sürekli ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelinde başlatmış olduğu sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı içme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı aldığı önlemler kapsamında Çivril ilçesinin Tokça ve Bayat mahallelerinde sondaj çalışması başlattı. Bir süre önce başlatılan sondaj çalışmasında Bayat Mahallesi'nde saniyede 25 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağına ulaştı. Açılan içme suyu sondaj kuyusundan alınan su numunesinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre analizlerinin yapılmasının ardından, bölgeye 1 adet elektrik trafosu, 1 adet içme suyu dalgıç pompa, 4 bin metre içme suyu iletim hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

"Suyumuzun 1 damlasının dahi kaybolmasına tahammülümüz yok"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, su olmadan hayatın sürmesinin mümkün olmayacağını vurgulayarak, "Su, yaşamın kaynağıdır" dedi.

Büyükşehir DESKİ ile beraber il genelinde yürüttükleri su yönetimini teknik, ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla ele aldıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Şehir merkezimizde bir zamanlar yüzde 60 olan kayıp kaçak su oranımız yaptığımız alt yapı yatırımlarımızla bugün sıfıra yakın bir hale geldi. Eğer bu alt yapı yatırımlarımızı yapmamış olsaydık bugün şehrimize düzenli su sağlamamız mümkün olmazdı, sürekli kesintiler yaşanırdı" dedi. Son zamanlarda yaşanan kuraklığa da dikkat çekerek susuzluğun önüne geçmek tedbir almaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, "Suyumuzun 1 damlasının dahi kaybolmasına tahammülümüz yok. Gelecek nesillerimize altyapısı tamamlanmış, daha yaşanabilir bir Denizli bırakmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.