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Denizli'de yeni korona virüs tedbirleri açıklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni korona virüs tedbirleri kapsamında toplamında.

Yeni tedbirlerin 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'dan sonra geçerli olacağı belirtildi.


Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda bir araya geldi. Yeni alınan tedbirlere göre, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük mesai saatlerinin 10.00 ile 16.00 arası olacağını, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altının toplu taşımayı kullanamayacağını açıklandı. Cenaze namazlarında vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi katılabileceği ve herhangi taziye, yılbaşı kutlamaları gibi toplulukların evlerde bir araya gelmesinde müsaade edilmeyeceği belirtildi.


Öte yandan, Cuma günleri saat 21.00'da başlayacak olan ve Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım gibi faaliyetlerin kısıtlamaya dahil edilmeyeceği ifade edildi.

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