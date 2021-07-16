Denizli'de yeni su kaynakları aranıyor

Gerek Türkiye gerekse dünya genelinde yağışların azalması, kuraklık tehlikesini beraberinde getiriyor. İklimde yaşanan değişkenlikler kuraklığı doğuran diğer önemli nedenler olarak karşımıza çıkıyor.

Denizli ili ve ilçelerine bağlı bazı mahallerde yürütülen sondaj çalışmaları ile ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Son yıllarda ülkemiz genelinde etkili olan ve DSİ 21. Aydın Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında da etkisini yüksek derecede hissettiren mevsimsel ve tarımsal kuraklık nedeniyle Denizli ilinde tarımsal sulamanın devamlılığı için; Denizli'nin Tavas ve Çal ilçelerinde Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile bölge çiftçimizin en az etkilenmesi amasıyla 3 adet derin su kuyusu açılmıştır. Açılan su kuyuları ile birlikte; Çiftçilerimizin kuraklıktan en az seviyede etkilenerek, üretimde yaşanacak rekolte kaybının önüne geçilmiştir. Açılan su sondaj kuyularının bölge çiftçimize hayırlı olmasını temenni eder, bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim” dedi.