Denizli'de yılın ilk 5 ayında 6306 halk eğitimi kursu açıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 2022 yılında 275 bin vatandaşın katıldığı halk eğitimi kurslarının, 2023 yılının ilk 5 ayında açılan 6 bin 306 yeni kursla devam ettiği ve bu kurslardan da 133 bin 251 kişinin faydalandığı açıklandı.

Denizli'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerin yıl boyunca el emekleri ile hazırladıkları ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Merkezefendi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programına Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, sivil toplum kuruluşları, kursiyerler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış programı halk oyunları ekibinin gösterisi ve sonrası Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden oluşan müzik grubunun Türk Halk Müziği konseri ile devam etti.

Programın açılışında yaptığı konuşmasında halk eğitimi kursları hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Halk eğitimi faaliyetlerimiz örgün eğitim çatısı altına kendisine yeterince fırsat bulamamış olan bireylerin beşikten mezara kadar eğitimlerini ve gelişimlerini devam ettirdiği bir eğitim türüdür. Halk eğitimi merkezlerimiz aynı zamanda hayatları sürecinde yetenekler alanlarını geliştirmek isteyen bireylere de kucak açmış kurumlarımızdır. Hayat Boyu Öğrenmede 3 bin 600 halk eğitimi kurs modülümüz var. Çok geniş bir yelpazede her vatandaşımız kendine bir alan bulabilmektedir. Halk eğitimi kurslarımızdaki katılımcıların genelinin hanımefendiler olduğunu görmekteyiz. Bu durum bizi ziyadesi ile sevindiriyor. Kadınlarımızın her alanda var olması bu milletin ve devletin gücü olduğuna inanıyoruz. Kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza yaygın eğitimi hayatın her alanına girmesinde yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Halk eğitimi çalışmalarımızı yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortaklaşa olarak gerçekleştiriyoruz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız sergi yıl boyu yapılan emeklerin ürünleridir. Çalışmalarda ve faaliyetlerde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. İlimizde 2022 yılında halk eğitimi alanında 275 bin vatandaşımız kurslarımıza katılmıştır. 2023 yılının ilk 5 ayında ise 6306 kurs açtık ve 133 bin 251 vatandaşımız kurslara katıldı. Kurslarımız vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hazırlanarak açılmaktadır. Denizli halkımızın istekleri doğrultusunda kurslarımız devam etmektedir.” dedi.

Açılış programının sonrasından protokol heyeti sergi salonuna geçerek Merkezefendi Halk Eğitimi kursiyerlerin yıl boyunca el emekleri ile hazırladıkları ürünlerinin yer aldığı serginin açılışını kurdele keserek gerçekleştirerek sergide yer alan tüm stantlarda usta öğreticiler ve kursiyerlerden eserleri hakkında bilgiler aldı.