Denizli'de yılın son halk toplantısı yapıldı

2018 yılının son Halk Günü Toplantısı Vali Yardımcısı Kemal İnan başkanlığında gerçekleştirildi. Vatandaşlarımız toplantıda sorun, talep ve şikâyetlerini direkt olarak Vali Yardımcısı Kemal İnan'a iletti. Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda İnan, vatandaşlarla tek tek görüşerek sorunları hakkında bilgi aldı. İnan, sorunlara çözüm bulunması için ilgili daire müdürlükleri ile görüşüleceğini belirtti. Toplantıda sorunlarını aktaran vatandaşlar, gerek bireysel, gerekse mahallelerinde bulunan birçok talep ve şikayetini aktarma fırsatı buldu.