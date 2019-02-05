Denizli'de yıllanmış sorunlar büyükşehir ile çözüme kavuşuyor

Denizli'nin uzun yıllar kanayan yarası haline gelen sorunları tek tek çözen Denizli Büyükşehir Belediyesi, kangrene dönen Üçgen Çarşısı ile "Kibrit Kutusu” olarak anılan bir binanın ardından depreme dayanıksız olması nedeniyle büyük tehlike yaratan Özel İdare İşhanı sorununu da çözdü.

Denizli'nin uzun yıllardır kanayan yarası haline gelen sorunları tek tek çözüme kavuşturan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "çözülemez" denilen bir sorunu daha tarihe gömdü. Çirkin ve hantal görüntüleriyle Denizli'ye yakışmayan, bunun yanında depreme dayanıksız olmaları nedeniyle büyük tehlike barındıran yapı probleminin kaldırılmasına öncülük eden Başkan Osman Zolan, son olarak depreme dayanıksız olan Özel İdare İşhanı sorununu da çözdü. Bu kapsamda 1. derece deprem bölgesi Denizli'de 1979 yılında inşa edilen ve depreme dayanıksız olması nedeniyle şehrin merkezinde önemli bir tehdit oluşturan Özel İdare İşhanı'nın yıkım çalışmaları tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmaları süren Özel İdare İşhanı'nın yıkılmasıyla hem tarihi önemi bulunan 700 yıllık Germiyanoğulları Hamamı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli ziyaretinde kaldığı ev görünür hale geldi. Alınan bu önlemle tarihi binaların yıkılma riskleri de ortadan kalktı.

“Atatürk Etnografya Müzesi ortaya çıkacak”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'ye yakışmayan, depremsel açıdan da büyük risk taşıyan sorunları ortadan kaldırdıklarını belirtti. Özel İdare İşhanı yıkımının tamamlandığını, çevre düzenleme çalışmalarının ise devam ettiğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Depremsellik anlamında riskli, fonksiyonunu yitirmiş bu yapıyı buradan kaldırdık. Bu alanda yapılacak düzenleme ile tarihi hamam yapısı ve Atatürk Etnografya Müzesi ortaya çıkacak. Yapılacak düzenlemelerle vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği bir alan ortaya çıkacak. Tarihi dokuya uygun bu alanda insanlarımız nefes alacak" diye konuştu.

Sorun 3 yıllık mahkeme sürecinin ardından çözüldü

Denizli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2 yıl önce şehir girişinde çirkin görüntüsüyle dikkat çeken ve “Kibrit Kutusu” diye anılan 42 yıllık bina sorununu çözdü. Bu kapsamda 12 konut ve 12 iş yerinden oluşan kibrit kutusu bina sorunu 3 yıllık mahkeme sürecinin ardından tarihe gömüldü. Binanın ortadan kalkmasıyla bölge trafiği daha da rahatladı.

Kibrit kutusu bina sorununu tarihe gömen Başkan Osman Zolan daha sonra kent girişindeki köhne yapısıyla herkesin bir an önce yıkılmasını istediği 650 iş yerine sahip Üçgen Çarşısı sorununa da çare oldu. 1980'li yıllarda yapıldıktan sonra bir türlü istenilen verim alınamayan, depreme dayanıksız olması nedeniyle de büyük tehlike barındıran 650 iş yerine sahip 3 bloklu hantal yapı ortadan kaldırıldı. Büyük bir bölümü boş olan Üçgen Çarşısı, güvenlik bakımında da risk taşıması nedeniyle özellikle çevredeki vatandaşlar tarafından şikayet konusu oluyordu.