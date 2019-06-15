Denizli'de YKS maratonu başladı

Denizli'de bu yıl 3 oturum şeklinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınava geç kalan adaylar binalara alınmazken, kimliğini kaybeden ya da fotoğrafı bulunmayanlar ise nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.

Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Kentte 26 bin 832 aday 87 sınav merkezinde saat 10.00'a kadar binalara giriş yapıp, Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri konularına dayanan soruları cevaplandırdı. Soruları ortak müfredata bağlı olarak hazırlanan TYT sınavında soruların cevaplanması için adaylara 135 dakika süre verildi. Sınava geç kalan adaylar ise sınav merkezlerine alınmadı. Kimliğini kaybedenler ya da kimliğinde fotoğrafı bulunmayanlar da nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.

YKS'nin diğer oturumu Alan Yeterlilik Testi ise yarın saat 10.15'te yapılacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.