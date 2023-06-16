İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Denizli'de YKS'ye gireceklere otobüs ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girecek öğrenci ile sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek öğrenci ile sınav görevlilerine ücretsiz olacak.



Denizli'de 17-18 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacaklar, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. 17-18 Haziran tarihlerinde Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Söz konusu tarihlerde, YKS' ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.



"Her zaman yanınızdayız "


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, " Uzun süredir hazırlandığınız üniversite sınavında canı gönülden başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza ve hedeflerinize ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Yolunuz açık olsun " dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.