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Denizli'de yoğun sis

Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle kara yollarında görüş mesafesi 50-60 metreye kadar düştü.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle kara yollarında görüş mesafesi 50-60 metreye kadar düştü.


Denizli - Antalya kara yolu, Denizli - Ankara kara yolunda ve yüksek kesimlerde bulunan ilçe kara yollarında sabah saatlerinde oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 50-60 metreye kadar düştü. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.


Polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle önlemlerini arttırdı.

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