Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tavas-Muğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile 48 L 4091 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.