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Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Tavas-Muğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile 48 L 4091 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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