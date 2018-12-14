Denizli'de “Yönetici Gelişim Programı” eğitimi

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şaban Altınsuyu ile ilimiz genelindeki imam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip lisesi müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Oğuz, kent genelindeki Anadolu İmam Hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında, ulusal düzeyde eğitim ve öğretimde standart ve kaliteyi yükseltmek, küresel ihtiyaçlar ve beklentiler bağlamında eğitimin niteliğini arttırmak ve süreklilik kazandırmak amacıyla projenin uygulandığını ifade etti. Oğuz, Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ‘Yönetici Gelişim Programı' eğitimlerimiz devam ediyor. Tüm bu eğitimlerle bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak okulların fiziki imkânlarını, öğretim programları ve öğrenme öğretme süreçlerini sürekli yenilemek ve geliştirmek; yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine süreklilik kazandırmak amaçlanıyor. Okullar arasında uygulama birlikteliğini sağlamak, Anadolu İmam Hatip liseleri ve İmam Hatip ortaokullarında görev yapan eğitim lideri okul yöneticilerimizin eğitim yönetimi alanında kendilerini geliştirmeleri ve sürekli güncellemelerini sağlamak istiyoruz. Eğitim öğretim süreçlerinin iyi planlanmasında, bütün öğrencileri kapsayacak etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasında yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir” dedi.

Oğuz'un konuşmasının ardından maliye, finans, bütçeleme, okul kaynaklarının finansal açıdan etkili ve verimli kullanılması, harcama kalemleri, harcama iş ve işlemleri Kamu İhale Kanunu ve MEB 2023 Vizyon Belgesi Çerçevesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında Okul Müdürlerine ve müdür yardımcılarına sunum gerçekleştirildi.