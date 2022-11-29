Denizli'de yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülere kış lastiği uyarısı

Denizli'de trafik ekipleri, il genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülere, 1 Aralık'ta uygulamaya başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu konusunda uyarıda bulundu.

Denizli'de kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can, mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacı ile kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı. Gerçekleşen toplantıda kış mevsimi süresince aşağıda belirtilen trafik tedbirlerinin alınmasına karar verildi.

Kurumlar arası koordinasyon toplantısında alınan kararla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl sınırları içerisinde yük ve yolcu nakli yapan araçların tamamı 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takacaktır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; Yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetre olacak. Kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. Kamyonet olarak tescil edilmiş ancak özel olarak kullanılan 'Doblo' türü araçlarda kış lastiği zorunlu değildir. Hava sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü durumlarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından diğer araçlar için zorunlu olmamakla beraber Kış Lastiği kullanımı tavsiye edilir.”