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Denizli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Denizli’de olumsuz hava koşulları devam ederken bazı ilçeler ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Denizli'de olumsuz hava koşulları devam ederken bazı ilçeler ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.


Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece yüksek kesimler ile bazı ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin en yüksek yerlerinden birisi olan Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkii ile Çameli ilçesinde kar yağdı. Kar yağışına hazırlıklı olan karayolları ve belediye ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Trafik polisleri de yollarda devriye gezip güvenlik önlemleri alarak trafikte aksama yaşanmasının önüne geçti.


Çameli ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ise gün ağardığında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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