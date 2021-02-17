İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de yüz yüze eğitime Çameli'de 1 gün ara verildi

Denizli Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle bir ilçede yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Çameli ilçesinde yüz yüze eğitimin başladığı okullarda 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında bulunan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin izinli sayılacağı kaydedildi.


Denizli Valiliği tarafından yayınlanan açıklama ise şöyle; “Çameli ilçemizde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle Yaylapınar, Arıkaya, Gökçeyaka ve Elmalı mahallelerinde yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçede kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır.”

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.