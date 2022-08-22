Denizli'de zaferin 100. yılı şarkılarla kutlanacak

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde sevilen sanatçı Haluk Levent, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde konser verecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Büyük Zafer'in 100. yıldönümünü, zafere yakışır şekilde kutlayacağız. Tüm halkımızı coşkunun ve gururun hakim olacağı konserimize bekliyoruz” dedi.

Sesi, tarzı ve yorumuyla Türk müziğinde ayrı bir yere sahip, sosyal projeleri ile de adından sıkça söz ettiren sanatçı Haluk Levent, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Merkezefendili ve Denizlilileri müzikte ve büyük zaferin coşkusunda buluşturuyor. Haluk Levent, Büyük Zafer'in 100. yıldönümünde 30 Ağustos Salı günü Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında sahne alacak. Konser, saat 20.30'da başlayacak.

"Büyük zaferin coşkusunu doyasıya yaşayacağız"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman askerlerimiz ve Türk milletinin bağımsızlığa olan tutkusunun eseri olan büyük zaferi, bayram coşkusuna yakışır şekilde kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, gençlerimizle ilelebet sürdüreceğiz. Büyük Zafer'in yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde sevilen sanatçı Haluk Levent, Merkezefendimizde sahne alacak. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayacağımız konsere tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.