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Denizli'de Zakkum konseri

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı için düzenlediği ‘Hoşgeldin Partisi’nin son günü ünlü rock grubu Zakkum grubu sahne aldı.

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı için düzenlediği ‘Hoşgeldin Partisi'nin son günü ünlü rock grubu Zakkum grubu sahne aldı.


PAÜ Rektörlük alanında 2019 - 2020 yeni eğitim öğretim yılı için düzenlediği ‘Hoşgeldin Partisi' kapsamında 7 Ekim'de başlayan etkinlikler, 9 Ekim günü Zakkum konseri ile sona erdi. Ünlü Rock grubu, "Anason" ve "Her Gün Sonbahar" albümünden sevilen şarkılarını seslendiren, hayranları grubun öne çıkan şarkılarına eşlik etti. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz olarak sunulan konserde öğrenciler ve vatandaşlar doyasıya eğlenirken, rock grubunun performansını konser boyunca cep telefonları ile kayıt altına aldı.

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