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Denizli'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Pamukkale ilçesi Cankurtan mevkisinde sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası meydana geldi. Denizli-Antalya karayolunda iki kamyonet ve bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı karayolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

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