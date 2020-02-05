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Denizli'de zincirleme trafik kazası

Denizli’de biri otobüs, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında panik yaşandı.

Denizli'de biri otobüs, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında panik yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede mahallesinde meydana geldi. 29 Ekim Bulvarı üzerinde. aynı istikamette ilerleyen M.Z., idaresindeki 20 M 0664 plakalı minibüs, F.S. idaresindeki 20 B 4811 plakalı otomobil, T.M. idaresindeki 20 BLD 20 plakalı otobüs ile 20 ACM 057 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralanın olmaması sevindirdi.


Öte yandan, otobüste bulunan yolcular, hemen olay yerine sevk edilen başka bir otobüs ile seferlerine devam etti. Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu

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