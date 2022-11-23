Denizli'de‘EDEP' projesi devam ediyor

Denizli'de Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) projesi bu yıl da farklı etkinlik ve uygulamalarla devam ediyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından bu yana her kademe ve türdeki eğitim ortamlarında öğretmen ve öğrencilere yönelik aralıksız uygulanmaya devam eden Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) projesi bu yıl da farklı etkinlik ve uygulamalarla sürüyor. Milli ve manevi değerlere sahip, sorumluluk ve inisiyatif alabilen, yenilikçi ve gelişime açık bireyler yetiştirmek olan ve her yıl kendini geliştirerek yeni eğitim yaklaşımlarını felsefesine dahil eden EDEP, “Değerli Buluşmalar Söyleşileri” çatısı altında öğretmenlerin de kazanımlarına katkı sağlıyor.

Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'nde bu yıl yapılan ilk söyleşiye katılan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, sürdürülebilir olan ve yeni yaklaşımlara kapısını ardına kadar açık tutan EDEP projesinin önemini vurguladığı konuşmasında; “Her yıl üstüne koyarak, Pamukkale Üniversitesi gibi paydaş kurumlarla yeni iş birlikleri sağlayarak değerlerimizi canlı tutma, benimseme ve içselleştirme anlamında önemli adımlar atıyoruz. Burada bizlerle birlikte bulunan kıymetli akademisyenlerimize ve katılımcı öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yıl Pamukkale Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen ilk buluşmada; Araştırma Görevlisi Dr. Kudret Aykırı moderatörlüğünde Prof. Dr. Yasin Doğan tarafından “Çocukları Kültürel Mirasa Nasıl Daha Duyarlı Yapabiliriz?” konusu ve Dr. Öğretim Üyesi Gülten Yıldırım tarafından da “Ekonomi Okuryazarlığı ve Ekolojik Duyarlılık” konusu “Saygı” değeri çatısı altında söyleşi şeklinde işlendi. 90 dakika süren etkinliğin yıl boyunca ayda bir kez gerçekleştirilmesi planlandı.