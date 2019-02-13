Denizli'deki 3 bin konut stoğunun eritilmesi için harekete geçtiler

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kentteki 3 bini aşkın konut stoğunun eritilmesi için harekete geçtiklerini kaydederek, "Konut alacak vatandaşlar dilediği müteahhit firmaya başvurarak kampanyamıza destek veren ilgili banka ve finans kuruluşları iş birliğiyle 0.98'den başlayan faiz oranlar ile kredi kullanımı şansı elde edebilecek" dedi.

Başkan Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında konut almayı planlayanlara uygun kredi faiz oranlarının sağlanacağı bir kampanya başlatacakları müjdesi verdi. DTO'nun 17 bini aşkın üyesiyle kentin en büyük ve en aktif sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Erdoğan, odanın inşaat sektörüne mensup üyelerinin, alım satımlarda yaşadığı sorunları azaltmak, bürokratik işlemleri daha hızlı aşmak ve sektörün iş hacmi ile verimliliğini artırmak için son derece önemli olduğuna inandıkları bir kampanya başlattıklarını vurguladı.

Erdoğan, "Denizli'mizde bugün itibarıyla tamamlanmış veya tamamlanmakta olan, satışa hazır bekleyen yaklaşık 3 bin adet konut var. Odamız, kentte oluşan konut stokunun eritilmesine yönelik bir fikirle yola çıktı. İkame amaçlı konut üreten inşaat müteahhitlerinin bulunduğu 3 numaralı meslek komitemiz ile yönetim kurulumuzun iş birliğinde 4 ay boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Buradaki temel hedef, yüksek faiz oranlarından kaynaklanan satışlardaki azalmaya çare olmak. Fizibilite çalışmamızda gördük ki, acil nakit ihtiyacı duyan müteahhitlerimiz, uygun faiz oranı bulması durumunda, konut isteyen alıcılar ile ilimizde faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşları arasında bir koordinasyon sağlayarak çözüm üretebiliyor. Piyasadaki güncel oranlar yerine, makul oranları sağlayarak, aradaki farkın müteahhit firma ve bankalar arasındaki anlaşmalar ile giderilebileceğini de tespit ettik. Bu konuda bankaların temsilcileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirdik bazı bankalarımızla iş birliğine gittik" dedi.

İnşaat sektörüne 120 milyon TL'lik bir finansal hareketlilik gelmesi bekleniyor

Kampanya sayesinde kentteki inşaat sektörüne 120 milyon TL'lik bir finansal hareketlilik gelmesinin beklendiğini vurgulayan Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kampanyamız özetle, hali hazırdaki büyük inşaat firmalarının kendi bünyelerinde finanse ederek çeşitli kampanyalar adı altında piyasaya sunduğu satış ve pazarlama yönteminin, Denizli Ticaret Odası eli ile daha alt ölçekte iş yapan firmalara da ulaştırılmasıdır. Bu sayede, sektör aşağıdan yukarıya yeniden dinamizm kazanacaktır. Kampanyamızda, DTO'nun herhangi bir kefilliği ya da taahhüdü söz konusu değildir. Konut alacak vatandaşlar dilediği müteahhit firmaya başvurarak kampanyamıza destek veren ilgili banka ve finans kuruluşları iş birliği ile 0.98'den başlayan oranlar ile kredi kullanımı şansı elde edebilecek. Ancak, satış ile ilgili şartlar alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmayla belirlenecek. Bu noktada odamız ile kampanyamıza katkı sağlayan ilgili bankaların müdahalesi söz konu olmayacaktır. Kampanyamıza katılan firmaların inşaatlarına kampanyaya dair bez brandalar asılacak. Kampanyamız sayesinde, ilimizde satış için bekleyen konutların yüzde 10'luk kısmına bile yol açabilmek bizim açımızdan başarı olacaktır. Zira böyle bir oran, piyasalara 120 milyon TL'lik bir finansal hareketlilik getirecektir."