Denizli'deki ilçelere maske ve dezenfektan temini

Denizli'de gerçekleştirilecek olan açık öğretim sınavına girecek öğrenciler için alınan korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçelere maske ve dezenfektan gönderildi.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2019-2020 Eğitim Yılı 2. dönem sınavları 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü Denizli'de 13 ilçede, 34 sınav merkezinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavlara 29 bin 811 öğrencinin katılacağı belirtilirken, sınavda toplamda 3 bin 751 öğretmenin görevli olacağı kaydedildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınava girecek öğrencilerin ve görevlilerin Covid-19'dan korunmaları amacıyla sınavların gerçekleştirileceği sınav merkezlerinde dezenfeksiyon işlemlerinin sınav öncesinde tamamlanacağı bildirildi. Öter yandan sınavda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan maske ve dezenfektan ürünlerinin sınav merkezi bulunan ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderiminin sağlandığı ifade edildi.

Öğrencilerin ve sınavda görevli personellerin sağlıklarının değerinin her şeyden üstün olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, "Tüm sınav merkezlerinde öğrencilerimiz ve görevlilerin kullanacağı maske, kişisel koruyucu malzemeler ve sınav ortamının dezenfekte edilmesinde kullanılacak malzemeler kurumumuz tarafından sağlandı. Bu süreçte meslek liselerimizin üstün gayreti ve başarısıyla donanım ve malzeme temininde hiçbir zaman sıkıntıya düşmedik. Sınavlara katılacak öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadelede kapsamında ilçelere açık öğretim sınavlarında kullanılmak üzere 34 sınav merkezine toplam 29 bin 811 tek kullanımlık maske, 648 litre el dezenfektanı, 7 bin 600 çift eldiven ve 136 litre yüzey dezenfektanı gönderildi.