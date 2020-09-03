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Denizli'deki orman yangını geniş bir alanda devam ediyor

Denizli’nin Çardak ilçesinde, yaklaşık 5 saat önce başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanda etkisini sürdürüyor.

Denizli'nin Çardak ilçesinde, yaklaşık 5 saat önce başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanda etkisini sürdürüyor.


Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesinde saat 13.40 sıralarında başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını geniş bir alanda devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.


5 saattir devam eden yangın için İzmir'den helikopterle Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, havadan yangının devam ettiği sahada inceleme yaptı. İncelemelerinin ardından saha ekiplerini denetleyecek olan Bakan Pakdemirli, burada yangının durumu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verecek.

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