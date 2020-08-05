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Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’de gece saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Denizli'de gece saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.


Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi yakındalarında gece saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Sarp kayalık alanda meydana gelen orman yangına ekipler ulaşmakta güçlük çekerken 3 yangın söndürme helikopterinin yoğun uğraşları sonucu orman yangınları kontrol altına alındı. 1 hektar alanın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

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