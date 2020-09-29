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Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’de, meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Denizli'de, meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının başladığı orman yangının da yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü.


Bozkurt ilçesi Çamdibi mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra çok sayıda arazöz, su tankeri ve ilk müdahale aracı ile orman yangınında yaklaşık 3 saatin ardından alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı. Yangın sebebiyle yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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