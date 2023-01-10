Denizli'deki orman yangınına güçlükle müdahale ediliyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ulaşımın olmadığı sarp bölgede çıkan orman yangınına güçlükle müdahale ediliyor. Küçük bir alanda etkili olan yangının büyümemesi için önlemler alınıyor.

Edinilen bilgiye göre; öğleden sonra saat 15.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli rüzgarında da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle, bölgeye orman ve itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, ulaşımın olmadığı sarp bölgede devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için zorlu arazi koşullarına karşı mücadele ediyor. Yangın sezonu olmaması nedeniyle sadece karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi yoğun bir çaba harcanıyor. Yerleşim alanlarını tehdit etmeden küçük bir alanda devam eden yangının, şiddetli rüzgarla birlikte büyüme ihtimaline karşılık Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından önlemler alınıyor.

“4-5 hektar alan zarar gördü”

Söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, “Saat 15.34 sularında bulunduğumuz Merkezefendi Başkarcı İsrafil Deresi mevkiinde çıkan yangına, ekiplerimiz çok kısa sürede müdahaleye başladı. Arazi çok sarp ancak karadan el aletleriyle beraber müdahale başlandı. Herhangi yerleşim yerine sıçrama ihtimali yok. Şuanda örtü alanında 4-5 hektarlık yer yandı. Ekiplerimizi tırmıklarla beraber karadan yangının etrafına indirdik. Arozözle basınç yüksek olduğu için su atmamız imkansız olarak gözüküyor. Çıkış nedeni hakkında bilgi yok, yıldırım veya başkası tarafından da yakılmış olabilir. 30 civarından bizim ekibimiz şuanda bölgede” dedi.

Her türlü önlemin alındığını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı da “5 arasöz ve 4 tankerle beraber, Orman Bölge Müdürlüğü ile AFAD'a destek veriyoruz. Ayriyeten su ihtiyacı için ekiplerimizi bölgede hazır beklemede” diye konuştu.

"Şuan takviyeye ihtiyaç yok"

Yangının şuan her hangi bir yerleşim alanını tehdit etmediğinin altını çizen AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz ise alınan önlemlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“AFAD merkezi tarafından koordinasyonu sağlıyoruz. Orman ve itfaiye ile birlikte yerleşim yerlerini tehdit ettiği zaman önlem alıyoruz. Ekip ve araç takviyesi için de kent merkezi veya çevredeki illerden tedariki sağlıyoruz. Şuanda takviye ihtiyaç yok. Yağmur yağıyor ve sönmesini bekliyoruz” diye konuştu.