Denizli'deki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler devam ederken, yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çardak ilçesi Beylerli Mahallesi Uzunalan mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleler devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek, yayılan yangına havadan 4 helikopter müdahale ederken, 30 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınma çalışmaları devam ederken jandarma ekipleri yangın ile ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.