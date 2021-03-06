Denizli'deki son vaka sayıları açıklandı

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Denizli'de 27 Şubat – 5 Mart 2021 tarihleri arasındaki vaka sayısının 100 bin kişiden 38.81'sinin olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni hafta rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bütün illerin vaka sayısını 100 bin üzerinden değerlendiren bir harita paylaşan Bakan Koca, 27 Şubat - 5 Mart arasında olan vakaları açıkladı. Bu sonuçla beraber Denizli'de vaka sayısının 100 bin kişide 38.81 olduğu görüldü. Bu rakam Denizli'nin 1 milyon nüfusu olduğu düşünüldüğünde yaklaşık 388 kişi ediyor. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli” dedi.