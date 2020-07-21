Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 21 zanlıdan 11'i tutuklandı

Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettiği bilgisine ulaştığı şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu, 174 gram esrar, 170 gram eroin, 124 gram metamfetamin, 134 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet tüfek, 1 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.