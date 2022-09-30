Denizli'den dartta büyük başarı

DENİZLİ (İHA) – Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonasının 1. Ayak Sıralama Yarışlarında, Denizlili sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Dart Salonunda yapılan yarışmalarda Pamukkale Belediye Spor ve Tavas Belediye Spor Kulüplerinin sporcuları sezona adeta fırtına gibi başladı. Her kategoride dereceler elde eden Denizlili sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla Denizli'nin Dart Sporunun lokomotif şehri olduğunu kanıtladı.

Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak Müsabakalarında gösterdikleri bu güzel başarı için Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman sporcuları tebrik etti. Denizli'nin Dart sporunda parmakla gösterilen bir il olduğunun altını çizen İlman; bu başarıların uzun süren bir çalışmanın ödülü olduğunu ifade ederek emeği geçen tüm antrenörlere ve ailelere teşekkür etti.