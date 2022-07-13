Denizli'den Datça'daki yangına itfaiye sevk edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürme faaliyetlerine destek olmak için 5 araç ve 11 personel ile yola çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muğla'nın Datça ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesine destek olmak için ekiplerini sevk etti. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 1 pikap ve 2 arazöz ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na ait 2 su tankeri ile toplam 11 personel Datça ilçesindeki Reşadiye ve Mesudiye mahallelerinde süren orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yangına müdahale etmek için yola çıkmasını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıktı. Allah yar ve yardımcınız olsun. Geçmiş olsun Datça” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir her zaman imdada koşuyor

Geçen yıl Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına kayıtsız kalmayarak, itfaiye ekiplerini yangın bölgesine gönderen Denizli Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran 2022 akşam saatlerinde Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesine de destek olmuştu.