Denizli'den deprem bölgesine bir ekip daha yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine ikinci bir ekip daha gönderdi. İlk etapta Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 2 kaza kırım aracı, 3 arazöz, 1 merdivenli yangın söndürme aracı, 3 destek aracı ve 40 personeli bölgeye sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 32 iş makinesi ve araç ile 50 personelini daha deprem bölgesinde görevlendirdi. İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda Hatay'da görevlendirilen Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan uğurladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesi'nden hareket eden personele hayırlı yolculuklar ve kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, bunun kutsal ve bir insanlık görevi olduğunu vurguladı.

“Kalbimizde, gönlümüzde sizlerle beraber”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışanlarının deprem bölgesine gönüllü olarak gitmek istediğini kaydeden Başkan Osman Zolan, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'ım yolunuzu açık etsin. Arama kurtarma çalışmalarında Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Kalbimizde, gönlümüzde sizlerle beraber” diye konuştu. Arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânları ile depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Osman Zolan daha sonra Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve bölgede görev yapacak personeli uğurladı.