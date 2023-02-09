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Denizli'den deprem bölgesine cenaze araçları gönderildi

Denizli’den Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için cenaze araçları gönderildi.

Denizli'den Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için cenaze araçları gönderildi.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremde zarar gören vatandaşlar için Denizli'den her türlü destek seferberliği sürüyor. Bu çerçevede depremin en çok yıkıma uğrattığı bölgelere şehir ve ilçe merkezlerinden, yardım malzemeleri taşıyan tırlar gönderilmeye devam ediyor. Yardım çalışmalarına aralıksız katkı sunan Denizli ilinden bu defa bazı cenaze hizmet araçları, deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Cenaze araçlarıyla birlikte görevlilerde bölgeye giderek, yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

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