Denizli'den dünyaya polyester inek ihracatı

Denizli'de, Ege Bölgesinin en büyük heykel atölyesini işleten 58 yaşındaki Fuat İşcan, gerçek ebatlarında polyester malzeme kullanarak yaptığı inek heykellerini yurt dışına ihraç etmeye başladı. Bugüne kadar Belçika, Almanya ve Bulgaristan'a polyester inek ihracatı yapan İşcan, Kıbrıs'a da polyester inek ihraç etmek için görüşmeler yapmaya devam ediyor.

26 yıl Ankara'da iç ve dış dekorasyon ve heykel sanatıyla ilgilenen Fuat İşcan, iş nedeniyle Denizli'ye geldi. 8 yıl önce Denizlililerle buluşan İşcan, Merkezefendi İlçesi Selçukbey Mahallesi'nde yer alan ‘15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanı sıra Denizli'ye birçok eser kazandırdı. Özel mülklere, belediyelere, esnaflara, park ve bahçelere ve daha pek çok mekana; iç ve dış dekorasyon ile polyester, alçı ve karbon elyaf malzemeden kişiye özel heykel yapan İşcan, “Bin 200 metrekare alanda 3 kişilik ekiple heykeller üretiyoruz. Müşteriden gelen siparişe göre önce yapılacak heykelin modelini çıkartıyoruz. Ardından kalıp hazırlayarak içini polyesterle kaplıyoruz. Müşterinin isteğine göre alçıdan veya polyesterden heykeli yapıp kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan heykel boya işleminin arkasından müşteriye teslim ediyoruz. Heykeli müşterinin istediği her ebatta yapıyoruz. En çok sipariş aldığımız inek ve boğa heykellerini bire bir inek ve boğaların ölçülerinde gerçeğine uygun olarak imal ediyoruz. Heykellerimizde müşterinin isteğine göre ışıklı, renkli, hareketli ve sabit olarak ta üretiyoruz. El emeği göz nuru bir heykelin yapımı bir hafta ile bir ay sürebiliyor. Polyester kullanmamızdaki amaç; çok daha uzun ömürlü olması. Renk konusunda da oynama yapılabiliyor olması. Fiyat açısından da çok daha uygun” dedi.

İnek ve boğalar ilgi görüyor

Yurt içinden ve yurt dışından kasapların et lokantalarının, süt satış noktalarının dükkan içi ve dükkan önlerinde kullanmak için gerçek ebatlarında inek ve boğa heykeli siparişi verdiklerine dikkat çeken İşcan, “Yurt dışına ihraç ettiğimiz gerçek ebatlarında polyester inek ve boğa heykeli siparişlerini oralarda yaşayan Türk işletme sahipleri veriyor. Müşterimizden sadece yapılmasını istediği inek ve boğanın fotoğrafını atmasını istiyoruz. Gelen fotoğrafla önce gerçek ebatlarda heykelin modelini çıkartıp kalıbını alıyoruz. Kalıba göre yaptığımız inek ve boğa heykellerini bu güne kadar Belçika, Almanya ve Bulgaristan'a ihraç ettik. Farklı ülkelerle iletişim halindeyiz. Kıbrıs'a da polyester inek ihraç etmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Nakliye işini çözdüğümüzde oraya da inek heykeli göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Ölçüler Altay tankıyla aynı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından belediye tarafından Merkezefendi İlçesi Selçukbey Mahallesi'nde hazırlanan alana iki ayda polyesterden ‘15 Temmuz Şehitler Anıtı' yaptıklarını anlatan İşcan; “İki aylık bir çalışmanın sonucunda tankı ve heykelleri meydana getirdik. İnce işçilik isteyen bir işti. Heykellerin üzerinde gerçek giysiler kullanıldı. Meydanda ki polyesterden yaptığımız tank bire bir Altay tankı ebatlarında yaptık. Sonucunun güzel olduğuna inanıyorum” dedi.

İşcan Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Müftü Ahmet Hulusi Camisi ve Külliyesinin süsleme işleri, Asri Mezarlık giriş kapısındaki süslemeler, ilçe belediyelerin park ve bahçelerine özel işlemeli banklar, dekoratif çeşmeler, şömineler, masalar, aynalar, duvar ve sütun çitleri, yer döşeme taşları, pergole ve oturma grupları, biblo ve aksesuarlar gibi eserleri de yaptıklarını sözlerine ekledi