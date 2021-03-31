Denizli'den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Denizli'de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 35,1, ithalat ise yüzde 32,6 arttı.

Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır. Verilen bilgiye göre Denizli ilinde, ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,1 artarak 299 milyon 41 bin dolar, ithalat ise yüzde 32,6 artarak 182 milyon 652 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 13. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Şubat ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,42 (291 milyon 327 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,83 (5 milyon 473 bin dolar), madencilik ve taşŞubatçılığı sektörünün payı yüzde 0,74 (2 milyon 225 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Şubat ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,45 (176 milyon 160 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,85 (5 milyon 198 bin dolar), su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,65 (1 milyon 178 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Denizli'den, 2021 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 52 milyon 608 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 28 milyon 283 bin dolar ile ABD ve 24 milyon 653 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

Denizli'ye, 2021 yılı Şubat ayında en fazla ithalat Rusya Federasyonu'ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 35 milyon 904 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla 31 milyon 414 bin dolar ile Kazakistan ve 21 milyon 567 bin dolar ile Umman izledi.