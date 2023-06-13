Denizli'den İtalya'ya 185 kişilik çıkarma

Denizli Ticaret Odası (DTO), 185 kişilik büyük bir heyetle, Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Teknolojisi Fuarı ITMA için İtalya'nın Milano şehrine çıkarma yaptı.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, oda olarak üyelerinin sektörlerinin en büyük organizasyonları olan ulusal ve uluslararası fuarlara katılmalarını önemsediklerini söyledi. Başkan Erdoğan, bu çerçevede DTO üyelerini bu kez de İtalya'daki ITMA 2023 Fuarı'na gönderdiklerini kaydetti. Başkan Erdoğan, “Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizi sektörlerindeki son gelişmeleri yerinde ve yakından takip edebilmeleri için dünyanın dört bir tarafındaki uluslararası en büyük organizasyonlara götürmeye devam ediyoruz. İlgili sektörlerdeki üyelerimizden oluşan 185 kişilik bir heyeti, Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Teknolojisi Fuarı ITMA Milano 2023'e gönderdik. Stantlarımızın yer aldığı fuarı ziyaretimizin sonrasında da İtalya'da Ticari Faaliyetler ve Şirket Kurulumları Toplantımızı gerçekleştirdik; Denizli'mizi, yatırım imkanlarını ve iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını anlattık. İtalya'daki ticari girişimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili detaylı bilgi aldık” dedi.

İtalyan Türk Derneği'ne Denizli horozu hediye edildi

İtalya'da Ticari Faaliyetler ve Şirket Kurulumları Toplantısı'nın sonunda etkinlikten bir anı olarak kalmak üzere İtalyan Türk Derneği (Italian Turkish Association) yöneticilerine Denizli horozu biblosu hediye edildi.