Denizli'den, Kenya Milli Takımı'na antrenör

Denizlispor'da yıllarca forma giyen, futbolu bıraktıktan sonrada yönetici ve teknik direktör olarak çeşitli hizmetler veren Kenan Atik, Kenya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladı.

Denizlispor altyapısında futbola başlayan, 1984-1997 yılları arasında Denizlispor, Sivasspor, Nazillispor ve Torbalıspor'da forma giyen, 1998-2008 yılları arasında Denizlispor'da altyapı koordinatörü olarak görev yapan, 2010-2016 arası Denizlispor'da çeşitli kademelerde antrenör olarak görev yapan deneyimli çalıştırıcı Kenan Atik, Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat'ın ekibine katıldı.