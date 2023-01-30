Denizliler anlamlı günde Ata'sı için koşacak

Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 92. Yıldönümü dolayısıyla Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, “Atatürk Yol Koşusu” düzenleniyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, zorlu mücadeleler ve eşsiz kahramanlıklarla kazanılan bağımsızlığın sevincini halkla paylaşmak üzere 04 Şubat 1921 tarihinde Denizli'ye teşrif etmişti. Bu ziyaretin 92. yıldönümü anısına 4 Şubat Cumartesi günü Atletizm Federasyonu ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Yol Koşusu düzenlenecek. Geleneksel hale gelen organizasyon sonrasında düzenlenecek ödül töreni ile günün şampiyonlarına madalyaları takdim edilecek. Saat 10.00'da Denizli Tren Garı mevkiinden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında son bulacak olan ve her yaştan sporcunun katılacağı Atatürk Yol koşusuna tüm vatandaşlarımız davet edildi.