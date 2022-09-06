Denizliler yaz konserleriyle buluşmaya devam ediyor

Gelenekselleşen Yaz Konserleri programlarında birbirinden değerli sanatçıları vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bu hafta sonu İncilipınar ve Adalet Parkı'nda gerçekleştireceği konserler ile yaz konserlerinin finalini gerçekleştirecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin İncilipınar ve Adalet Parkı'nda gelenekselleştirdiği Yaz Konserleri, birbirinden değerli müzisyen ve sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Yaz Konserlerinin geçen hafta sonu programında Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Ahmet Nuri Çağdaş İncilipınar Parkı'nda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Sadi Cesuroğlu ise Adalet Parkı'nda sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlere Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ahmet Nuri Çağdaş ve Sadi Cesuroğlu'nun birbirinden güzel eserleri seslendirdiği konserlere gelenler unutulmaz bir akşam yaşadı. Birbirinden özel eserlerin seslendirildiği konserler büyük beğeni alırken, bazı vatandaşlar oyun havalarına eşlik etti.

Final konserleri bu hafta sonu

Yaz Konserlerinin finalinde bu hafta Cuma günü saat 21.00'de İncilipınar Parkı'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden sahne alırken Cumartesi günü saat 21.00'de gerçekleşecek Denizlili müzisyen Sahra konseri ile yaz konserleri son bulacak. Birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği yaz konserlerinin finaline tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.