Denizlilerden yaz spor okullarına yoğun ilgi

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi tarafından kadın, çocuk ve gençlerin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okullarında 10 bin Merkezefendili spor yapıyor. Merkezefendi Belediyesi'nce 13 tesiste 13 branşta verilen kurslar yoğun bir program ve tempo ile devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yıl boyu sürdürülen spor faaliyetleri yoğun ilgi görüyor. Kadın ve çocuklar tarafından yoğun katılımın olduğu kurslara 10 bin sporsever kayıt yaptırdı. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, fitness ve güreş kursları olmak üzere toplamda 13 branşta kurs veriliyor.

Kurslar, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Merkezefendi Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisleri, Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Servergazi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Karahasanlı Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Muratdede Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ve Karaman Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

“Kadın ve çocuklarımızın yoğun ilgisi bizleri sevindiriyor”

Spor faaliyetleri anlamında Merkezefendili kadın ve çocuklara her daim destek olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendilileri spora teşvik etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Gösterdiğimiz gayretler meyvelerini vermeye başladı. Kadınlar ve çocuklara ücretsiz olarak verdiğimiz farklı branşlardaki spor kursları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sağlıklı yaşam için spor yapmak çok önemli. Hem sağlık için hem de evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla Yaz Spor Okullarımız hizmete aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Spora gelen hemşehrilerimiz, alanında deneyimli antrenörler ile beraber gözetim altında eğitimlerini alıyorlar. Yaz Spor Okullarına gelen tüm hemşehrilerime katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.