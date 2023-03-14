Denizlili 9 bin 500 öğrenci yetenek taramasından geçecek

Denizli'de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde 2023 yılı çalışmalarına start verildi. Taramalar çerçevesinde il genlindeki ilkokul üçüncü sınıfta okuyan 9 bin 500 öğrencinin yetenekleri bilimsel ve sportif testlerle ölçülecek.

Türk Spor tarihinin en büyük alt yapı projesi olarak görülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programında çalışmalar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle 2018 yılında hayata geçirilen proje çerçevesinde bugüne kadar yurt çapında yüz binlerce öğrenci yetenek taramalarından geçti.

Denizli'de 9 bin 500 öğrenci taramadan geçecek

Sportif Yetenek Taraması çalışmaları, uzman antrenörlerle Merkezefendi ilçesi öğrencileriyle spor salonunda başladı. Öğrencilerin boy-kilo, esneklik, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye sağlık topu atma, çabukluk-çeviklik ve 20 mt sürat koşusu gibi alanlarda yetenekleri test ediliyor. Elde edilen sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı veri tabanına kaydedilirken yetenekli olduğu tespit edilen öğrenciler ikinci aşama olan eğitim aşamasına geçecek ve yetenekli olduğu spor branşlarına yönlendirilecek.

“Spor altyapısı için çok değerli bir proje”

Denizli Proje Koordinatörü Enver Tarhan, Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ülkemizdeki spor altyapısının sistemli ve sağlam temeller üzerinde yükselmesi için çok değerli olduğunu belirtti. Denizli'de ilkokul 3. Sınıfta okuyan 9 bin 500 öğrencinin taramadan geçeceğini ifade eden Tarhan, bir önceki dönem taramalarında başarılı olan 750 öğrenciyi branşlara yönlendirdiklerini ifade etti. İlk aşama taramaların 13 Haziran 2023 tarihine kadar İl Merkezi ve ilçelerde devam edeceği bildirildi.