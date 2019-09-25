Denizlili annelerden Diyarbakır'daki ‘evlat nöbeti'ne destek

Denizli'de bir araya gelen 38 sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişi ‘Diyarbakırlı Annelere' destek veren basın açıklaması yaptı.

Ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen 28 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üyeleri Diyarbakır'da, HDP binası önünde ‘Evlat Nöbeti' tutan annelere destek verdi. Çocuklarını PKK'nın dağa kaçırdığını iddia ederek evlatlarını geri isteyen anneler ve ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde günlerdir tuttukları evlat nöbetleri devam ediyor.

Denizli'de de çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve erkeklerinde yoğun katılım gösterdiği basın açıklaması ile annelere destek verildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı basın açıklamasını Tuğba Kılıç yaptı. Kılıç açıklamasında annelerin sonuna kadar yanında olduklarını ve terör başta olmak üzere PKK'yı lanetlediklerini ifade etti. Basın açıklamasının ardından Diyarbakır'daki annelere destek içeren mesajlar veren grup daha sonra dağıldı.