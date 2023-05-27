Denizlili bisikletçiler Balıkesir ve Bodrum'dan ödüllerle döndü

Denizli Bisiklet Takımı, Balıkesir ve Bodrum'da düzenlenen bisiklet yarışlarından ödüllerle döndü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılan Türkiye Kupası U15 - U17 2. Etap yarışlarında, Denizli Bisiklet Takımının parlayan yıldızı Buse Ertekin, U17 Yol ve Kriteryum Kategorilerinde olmak üzere toplam 2 altın madalya kazandı. Her iki yarışta rakiplerine büyük fark atan Buse, 75 tam puan alarak Genel Klasmanda ilk sıraya yerleşerek, Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) yolunda büyük avantaj yakaladı. Buse Ertekin; “Bu organizasyona katılmak ve ülkeme madalya kazandırmak en büyük hayalim, bu hedefim doğrultusunda çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum” dedi.

Uluslararası Bodrum Granfondo yarışını, tüm kategorilerden yerli yabancı yaklaşık 300 sporcunun katıldığı 65,7 km mesafeli Kısa Parkur kategorisinde Denizli Bisiklet Takımının diğer sporcularından Berkant Taşçı mükemmel performans göstererek kazandı. Kısa parkurda yarışan Hakan Yıldırım ise kendi kategorisinde 1. olurken, Genel Klasmanda 6. sırada yer aldı. 97 km Uzun Parkurda yarışan Erdem Arım kategorisinde tekerlek farkıyla 4. olurken, Ata Daşkın ise 9. sırada yer aldı.

Bisikletçiler 6-7 Haziran'da Okullararası, 24-25 Haziran'da ise Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.